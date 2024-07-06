Эмма Радукану и Энди Маррей снялись с микста на Уимблдоне-2024

Победительница US Open – 2021 Эмма Радукану и легендарный теннисист, двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей снялись с микста на Уимблдоне-2024 из-за проблем с самочувствием Радукану.

«К сожалению, я проснулась с ощущением скованности в правом запястье, поэтому решила принять очень трудное решение и отказаться от участия в смешанном парном разряде сегодня вечером. Я разочарована, так как очень хотела сыграть с Энди, но нужно быть осторожным», — рассказала Радукану LTA Tennis.

Маррей был заявлен только в миксте, поскольку не смог должным образом восстановиться после операции на спине. После новости о снятии для него Уимблдон-2024 закончен. Сезон-2024 станет последним в карьере Маррея.

Напомним, соревнования в миксте должны были начаться 5 июля, позже были перенесены на 6 июля. Британский дуэт Эмма Радукану/Энди Маррей в этот день должны были сыграть с Марсело Аревало (Сальвадор) и китаянкой Чжан Шуай.