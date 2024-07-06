ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер высказался о матче Алькараса с Тиафо на Уимблдоне-2024

Янник Синнер высказался о матче Алькараса с Тиафо на Уимблдоне-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что делал перед началом своего матча третьего круга на Уимблдоне-2024. Напомним, вчера, 5 июля, победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 обыграл серба Миомира Кецмановича. Их матч был последним в расписании игрового дня.

«Я немного поспал, немного посмотрел теннис и футбол. Я немного посмотрел матч Карлоса с Тиафо. Это был очень хороший матч, высокого качества. Карлос поднял уровень на тай-брейке четвёртого сета, затем сыграл пару розыгрышей лучше своего соперника в пятом, и матч изменился. Это был фантастический, интересный матч», – приводит слова Синнера Corriere dello Sport.

Матч Карлоса Алькараса и американца Фрэнсиса Тиафо закончился победой 21-летнего испанского теннисиста в пяти сетах.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android