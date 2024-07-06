Калинская — Самсонова: Анна выиграла первый сет российского дерби на Уимблдоне-2024

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются российские теннисистки 18-я ракетка мира Анна Калинская и 15-я ракетка мира Людмила Самсонова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби. Анна Калинская выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:4), сделав брейк в самом первом гейме поединка.

Калинская и Самсонова провели между собой одну встречу на турнире WTA в 2021 году. Победу в единственном матче одержала Людмила.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.