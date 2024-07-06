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Калинская — Самсонова: Анна выиграла первый сет российского дерби на Уимблдоне-2024

Калинская — Самсонова: Анна выиграла первый сет российского дерби на Уимблдоне-2024
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются российские теннисистки 18-я ракетка мира Анна Калинская и 15-я ракетка мира Людмила Самсонова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби. Анна Калинская выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:4), сделав брейк в самом первом гейме поединка.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 16:45 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Калинская и Самсонова провели между собой одну встречу на турнире WTA в 2021 году. Победу в единственном матче одержала Людмила.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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