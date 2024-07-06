Медведев — Штруфф: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2024

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжается очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече третьего круга мужского одиночного разряда продолжится матч российского теннисиста пятой ракетки мира Даниила Медведева и 41-й ракетки мира немецкого теннисиста Ян-Леннард Штруффа. Встреча продолжится не ранее 18:20 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и немецким теннисистами.

В пятницу, 5 июля, матч был остановлен из-за дождливой погоды при счёте 2:1 по сетам в пользу россиянина. Дело в том, что матч Медведева и Штруффа проходил на корте №2, который не оснащён крышей.

Медведев и Штруфф провели между собой пять встреч на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 4-1 в пользу россиянина. Кроме того, они одержали по одной победе в очных поединках на «челленджерах» в 2016 году. Ещё одна игра между ними прошла в рамках Кубка Дэвиса — 2021. Медведев выиграл матч со счётом 6:4, 6:4.