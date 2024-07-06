Умбер вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024, где встретится с Алькарасом

16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер в третьем круге Уимблдона-2024 обыграл 65-ю ракетку мира американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (11:9), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7 7
|6 6
|
|6
|6 5
|7 8
В рамках встречи Умбер 25 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Накашимы 18 эйсов, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
В следующем круге Уимблдона-2024 Умбер встретится с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Напомним, в матче третьего круга Уимблдона Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
- 6 июля 2024
-
18:02
-
17:57
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:04
-
16:55
-
16:39
-
16:22
-
16:15
-
16:02
-
15:50
-
15:22
-
14:56
-
14:33
-
14:30
-
14:21
-
13:39
-
12:43
-
12:20
-
12:18
-
11:50
-
11:30
-
11:30
-
11:13
-
11:06
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:30
-
10:30