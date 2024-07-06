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Умбер вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024, где встретится с Алькарасом

Умбер вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024, где встретится с Алькарасом
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16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер в третьем круге Уимблдона-2024 обыграл 65-ю ракетку мира американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (11:9), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 15:05 МСК
Брэндон Накашима
65
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 9 		3 7 7 6 6
7 11 		6 6 5 7 8
             
Уго Умбер
16
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В рамках встречи Умбер 25 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Накашимы 18 эйсов, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Уимблдона-2024 Умбер встретится с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Напомним, в матче третьего круга Уимблдона Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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