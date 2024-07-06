Умбер вышел в 1/8 финала Уимблдона-2024, где встретится с Алькарасом

16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер в третьем круге Уимблдона-2024 обыграл 65-ю ракетку мира американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (11:9), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).

В рамках встречи Умбер 25 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Накашимы 18 эйсов, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Уимблдона-2024 Умбер встретится с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Напомним, в матче третьего круга Уимблдона Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 одолел полуфиналиста US Open – 2022, 29-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.