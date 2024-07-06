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Рыбакина ответила на вопрос, кто из игроков в туре был бы лучшим инструктором по вождению

Рыбакина ответила на вопрос, кто из игроков в туре был бы лучшим инструктором по вождению
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Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина ответила на вопрос одного из журналистов о том, кто из игроков в туре был бы лучшим инструктором по вождению.

Журналист: Кто в туре был бы лучшим инструктором по вождению?

Рыбакина: Я знаю, что Хуберт Хуркач любит машины. Так что, думаю, он хороший водитель.

Ж: А кто был бы худшим?

Р: Я, потому что у меня нет водительских прав.

Напомним, в третьем круге Уимблдона Рыбакина встретится с обладательницей 30 титулов в одиночном разряде, 91-й ракеткой мира Каролиной Возняцки.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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