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Рыбакина: мне бы хотелось, чтобы мои болельщики одевались во что-то, связанное с рыбами

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о том, в каких костюмах она хотела бы видеть болельщиков, которые её поддерживают.

Журналист: Болельщики Янника Синнера одеваются в костюмы морковок.

Рыбакина: Это замечательно, мне очень нравится.

Ж: В каких костюмах вы бы хотели видеть своих болельщиков?

Р: Мой никнейм – Рыбка, так что, может, в чём-то, связанном с рыбами.

Напомним, в третьем круге Уимблдона Рыбакина встретится с обладательницей 30 титулов в одиночном разряде, 91-й ракеткой мира Каролиной Возняцки.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.