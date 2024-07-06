Гвардиола пришёл на матч Зверева на Уимблдоне-2024
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Испанский футбольный тренер Хосеп Гвардиола пришёл на матч четвёртой ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева в третьем круге Уимблдона-2024 в матче с 42-й ракеткой мира британским теннисистом Кэмероном Норри.
Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 15:45 МСК
42
Кэмерон Норри
К. Норри
3-й сет
0 : 2
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|6
|6
4
Александр Зверев
А. Зверев
Во втором круге Уимблдона-2024 Зверев обыграл 46-ю ракетку мира американского теннисиста Маркоса Гирона со счётом 6:2, 6:1, 6:4.
Ранее турнир посетили бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем, российская теннисистка Мария Шарапова, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и другие.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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