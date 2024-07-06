Денис Шаповалов в пяти сетах уступил Бену Шелтону на Уимблдоне-2024

Сегодня, 6 июня, состоялся матч третьего круга Уимблдона-2024, в котором американский теннисист Бен Шелтон встречался с канадцем Денисом Шаповаловым. Счёт встречи — 6:7 (4), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Шелтона.

Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Шелтон сделал семь эйсов и допустил четыре двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из 17. У Шаповалова шесть эйсов, 13 двойных ошибок и один брейк при четырёх брейк-пойнтах.

За выход в четвертьфинальный раунд Уимблдона-2024 Шелтон сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который накануне уверенно переиграл Миромира Кецмановича из Сербии.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.