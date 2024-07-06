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Денис Шаповалов в пяти сетах уступил Бену Шелтону на Уимблдоне-2024

Денис Шаповалов в пяти сетах уступил Бену Шелтону на Уимблдоне-2024
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Сегодня, 6 июня, состоялся матч третьего круга Уимблдона-2024, в котором американский теннисист Бен Шелтон встречался с канадцем Денисом Шаповаловым. Счёт встречи — 6:7 (4), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Шелтона.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Денис Шаповалов
121
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		2 4 6 2
6 4 		6 6 4 6
             
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Шелтон сделал семь эйсов и допустил четыре двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из 17. У Шаповалова шесть эйсов, 13 двойных ошибок и один брейк при четырёх брейк-пойнтах.

За выход в четвертьфинальный раунд Уимблдона-2024 Шелтон сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который накануне уверенно переиграл Миромира Кецмановича из Сербии.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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