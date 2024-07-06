Зверев уверенно обыграл Норри и вышел в четвёртый круг Уимблдона
Поделиться
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг Уимблдона-2024, обыграв британца Кэмерона Норри — 6:4, 6:4, 7:6 (15).
Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 15:45 МСК
42
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6 15
|
|6
|7 17
4
Александр Зверев
А. Зверев
Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За весь матч Зверев сделал 15 подач навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта из восьми. На счету Норри 10 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала Зверев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили).
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
- 6 июля 2024
-
18:54
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:02
-
17:57
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:04
-
16:55
-
16:39
-
16:22
-
16:15
-
16:02
-
15:50
-
15:22
-
14:56
-
14:33
-
14:30
-
14:21
-
13:39
-
12:43
-
12:20
-
12:18
-
11:50
-
11:30
-
11:30
-
11:13
-
11:06
-
11:00