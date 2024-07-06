ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев уверенно обыграл Норри и вышел в четвёртый круг Уимблдона

Зверев уверенно обыграл Норри и вышел в четвёртый круг Уимблдона
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг Уимблдона-2024, обыграв британца Кэмерона Норри — 6:4, 6:4, 7:6 (15).

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 15:45 МСК
Кэмерон Норри
42
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 15
6 		6 7 17
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За весь матч Зверев сделал 15 подач навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта из восьми. На счету Норри 10 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала Зверев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Расписание Уимблдона
Сетка Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android