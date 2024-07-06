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Елена Остапенко обыграла Бернарду Пера в третьем круге Уимблдона-2024

Елена Остапенко обыграла Бернарду Пера в третьем круге Уимблдона-2024
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14- ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в двух сетах обыграла 97-ю ракетку мира американскую теннисистку Бернарду Пера в третьем круге Уимблдона-2024 со счётом 6:1, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 16:40 МСК
Бернарда Пера
97
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Остапенко два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Пера четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Остапенко встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Юлия Путинуева (Казахстан).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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