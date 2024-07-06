ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская вышла во вторую неделю Уимблдона-2024, обыграв Самсонову

Калинская вышла во вторую неделю Уимблдона-2024, обыграв Самсонову
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретились российские теннисистки 18-я ракетка мира Анна Калинская и 15-я ракетка мира Людмила Самсонова. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Калинской.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 16:45 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Самсоновой восемь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Калинская сыграет с победителем матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Возняцки (Дания). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android