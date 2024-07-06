Калинская вышла во вторую неделю Уимблдона-2024, обыграв Самсонову

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретились российские теннисистки 18-я ракетка мира Анна Калинская и 15-я ракетка мира Людмила Самсонова. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Калинской.
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Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Самсоновой восемь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге Калинская сыграет с победителем матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Возняцки (Дания). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 6 июля 2024
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