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Баутиста-Агут обыграл Фоньини в пяти сетах в третьем круге Уимблдона-2024

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут обыграл представителя Италии Фабио Фоньини в третьем круге Уимблдона-2024.

Продолжительность встречи составила 4 часа 26 минут. За это время испанец выполнил четыре подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Фоньини 23 эйса и 15 двойных ошибок при 6 удачных брейк-пойнтах из 15.

В следующем круге испанский теннисист встретится с американцем Томми Полом, который вчера, 5 июля, в трёх сетах обыграл Александра Бублика (Казахстан).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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