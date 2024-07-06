Анна Калинская второй раз в карьере вышла во вторую неделю ТБШ

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская второй раз вышла во вторую неделю турниров «Большого шлема». Впервые это случилось на Australian Open – 2024, тогда россиянка в 1/4 финала уступила Чжэн Циньвэнь.

В 1/8 финала Уимблдона россиянка вышла впервые в карьере. В матче третьего круга Уимблдона-2024 Калинская обыграла 15-ю ракетку мира российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча россиянок продолжалась 2 часа 53 минуты.

В следующем круге Калинская сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Возняцки (Дания). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.