Зверев обратился к Гвардиоле после победы в третьем круге Уимблдона-2024

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу в третьем круге Уимблдона-2024 в матче с 41-й ракеткой мира британским теннисистом Кэмероном Норри, а также поблагодарил испанского футбольного тренера Хосепа Гвардиолу за присутствие.

«Большая честь играть на этом прекрасном корте, перед королевской ложей. Сегодня было столько замечательных гостей, легенда футбола Хосеп Гвардиола. Когда я его увидел, так нервничал несколько геймов! Спасибо большое, что пришли, это большая честь.

А кстати! «Баварии» нужен тренер. А если вы устали от футбола, можете меня потренировать на корте, в любое время!» — сказал Зверев в интервью на корте.

Хосеп Гвардиола, присутствовавший на матче, отреагировал на слова Зверева улыбкой.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Зверев в третьем круге Уимблдона-2024 обыграл Норри со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (15). В 1/8 финала Зверев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили). Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.