Матч Даниила Медведева в третьем круге Уимблдона-2024 снова остановлен

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжается очередной игровой день Уимблдона-2024. Встреча третьего круга мужского одиночного разряда между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и 41-й ракеткой мира немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом вновь остановлена.

В пятницу, 5 июля, матч не завершился из-за дождливой погоды при счёте 2:1 по сетам в пользу россиянина. Дело в том, что матч Медведева и Штруффа проходил на корте №2, который не оснащён крышей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и немецким теннисистами.

Медведев и Штруфф провели между собой пять встреч на турнирах ATP. Счёт личных встреч 4-1 в пользу россиянина. Кроме того, они одержали по одной победе в очных поединках на «челленджерах» в 2016 году. Ещё одна игра между ними прошла в рамках Кубка Дэвиса — 2021. Медведев выиграл матч со счётом 6:4, 6:4.