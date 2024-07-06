Мама Рублёва: не вижу ничего особенного в том, что Андрей бил себя ракеткой

Мама российского теннисиста Андрея Рублёва Марина Марьенко высказалась по поводу поведения сына во время игры на Уимблдоне-2024.

Напомним, в матче первого круга Рублёв (6) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

«Не вижу ничего особенного в том, что Андрей бил себя ракеткой. Он проявлял эмоции — все могут проиграть. Понимаю, что болельщики переживают и в недоумении, почему всё так, но это спорт, и ничего страшного с сыном не произошло. То, что не убивает, делает его сильнее!» — приводит слова Марьенко Sport24.

Сам Рублёв прокомментировал своё поражение так:

«Мне нужно несколько матчей, несколько матчей, чтобы вернуть ритм. Это непросто. После того как я проиграл в Париже, кажется, я не играл почти две недели».