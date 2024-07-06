«Не собираюсь останавливаться». Шелтон прокомментировал предстоящую встречу с Синнером

Американский теннисист Бен Шелтон дал комментарий по поводу предстоящей встречи с первой ракеткой мира Янником Синнером в четвёртом круге Уимблдона-2024.

«Я доволен тем, чего добился на данный момент, но, конечно, я не собираюсь останавливаться. Вершина тенниса — это игра с №1 в мире на Уимблдоне, возможно, на Центральном корте. Так что я очень взволнован и готов к этому. Увидимся завтра, ребята, и давайте сделаем это!» — сказал Шелтон после матча с Денисом Шаповаловым.

Напомним, сегодня, 6 июля, состоялся матч третьего круга Уимблдона-2024, в котором американский теннисист Бен Шелтон встречался с канадцем Денисом Шаповаловым. Счёт встречи — 6:7 (4), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Шелтона.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.