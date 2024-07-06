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Мпетчи Перрикар стал первым лаки-лузером с 1995 года, который вышел в 4-й круг Уимблдона

Мпетчи Перрикар стал первым лаки-лузером с 1995 года, который вышел в 4-й круг Уимблдона
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Французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал первым лаки-лузером за последние 29 лет, кому удалось выйти во вторую неделю Уимблдона.

Напомним, сегодня, 6 июля, представитель Франции обыграл в четырёх сета финна Эмиля Руусувуори — 4:6, 6:2, 7:6 (5), 6:4.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 16:40 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
58
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 7 6
6 		2 6 5 4
             
Эмиль Руусувуори
87
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори

В следующем круге Мпетчи Перрикар встретится с победителем пары Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия).

Стоит отметить, что это всего лишь четвёртый раз в истории, когда лаки-лузер выходил во вторую неделю британского «Большого шлема»: Бернард Миттон в 1973-м, Джейдип Мухерджа в 1973-м и Дик Норман – в 1995-м.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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