Мпетчи Перрикар стал первым лаки-лузером с 1995 года, который вышел в 4-й круг Уимблдона

Французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал первым лаки-лузером за последние 29 лет, кому удалось выйти во вторую неделю Уимблдона.
Напомним, сегодня, 6 июля, представитель Франции обыграл в четырёх сета финна Эмиля Руусувуори — 4:6, 6:2, 7:6 (5), 6:4.
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В следующем круге Мпетчи Перрикар встретится с победителем пары Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия).
Стоит отметить, что это всего лишь четвёртый раз в истории, когда лаки-лузер выходил во вторую неделю британского «Большого шлема»: Бернард Миттон в 1973-м, Джейдип Мухерджа в 1973-м и Дик Норман – в 1995-м.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 6 июля 2024
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