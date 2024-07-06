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Роман Сафиуллин не сумел пробиться во вторую неделю Уимблдона

Роман Сафиуллин не сумел пробиться во вторую неделю Уимблдона
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Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил своё выступление на Уимблдоне-2024 на стадии третьего круга, уступив представителю Франции Артюру Фису — 6:4, 3:6, 6:1, 4:6, 3:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 16:40 МСК
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 1 6 6
6 		3 6 4 3
             
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты. Россиянин за это время выполнил пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав 4 брейк-пойнта из 12. На счета Фиса семь эйсов, пять двойных ошибок и 4 брейка при 13 брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Фис встретится с Алексом де Минором из Австралии.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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