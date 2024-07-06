Роман Сафиуллин не сумел пробиться во вторую неделю Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил своё выступление на Уимблдоне-2024 на стадии третьего круга, уступив представителю Франции Артюру Фису — 6:4, 3:6, 6:1, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты. Россиянин за это время выполнил пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав 4 брейк-пойнта из 12. На счета Фиса семь эйсов, пять двойных ошибок и 4 брейка при 13 брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Фис встретится с Алексом де Минором из Австралии.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.