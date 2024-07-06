Свитолина обыграла Жабер в третьем круге Уимблдона-2024

21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге Уимблдона-2024 в двух сетах обыграла 10-ю ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Свитолина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Жабер два эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
В следующем круге Свитолина сразится с 42-й ракеткой мира Синьюй Ван из Китая, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла 100-ю ракетку мира британскую теннисистку Хэрриет Дарт со счётом 2:6, 7:5, 6:3.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 6 июля 2024
-
20:26
-
20:22
-
20:22
-
20:17
-
20:13
-
19:58
-
19:53
-
19:49
-
19:34
-
18:54
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:02
-
17:57
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:04
-
16:55
-
16:39
-
16:22
-
16:15
-
16:02
-
15:50
-
15:22
-
14:56
-
14:33
-
14:30
-
14:21
-
13:39