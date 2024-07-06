Свитолина обыграла Жабер в третьем круге Уимблдона-2024

21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге Уимблдона-2024 в двух сетах обыграла 10-ю ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Свитолина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Жабер два эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Свитолина сразится с 42-й ракеткой мира Синьюй Ван из Китая, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла 100-ю ракетку мира британскую теннисистку Хэрриет Дарт со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.