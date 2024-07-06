«Я показала отличный теннис». Свитолина прокомментировала победу в матче с Жабер

21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче с 10-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса в третьем круге Уимблдона-2024.

«Нелегко играть с такой чемпионкой, как Онс. Она отлично провела здесь два финала. На траве против неё всегда очень сложно. Важно было держать фокус на каждом розыгрыше. Сегодня я показала отличный теннис и была довольна тем, как справилась с трудными моментами. Я очень рада и довольна своим выступлением», — сказала Свитолина после матча.

В следующем круге Свитолина сыграет с 42-й ракеткой мира Синьюй Ван из Китая, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла 100-ю ракетку мира британскую теннисистку Хэрриет Дарт со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.