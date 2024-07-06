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Матч Даниила Медведева на Уимблдоне-2024 продолжился после перерыва

Матч Даниила Медведева на Уимблдоне-2024 продолжился после перерыва
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжается очередной игровой день Уимблдона-2024. Встреча третьего круга мужского одиночного разряда между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и 41-й ракеткой мира немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом продолжается в эти минуты.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 6
6 		6 4 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, матч останавливали уже два раза. В пятницу, 5 июля, матч не завершился из-за дождливой погоды при счёте 2:1 по сетам в пользу россиянина.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и немецким теннисистами.

Медведев и Штруфф провели между собой пять встреч на турнирах ATP. Счёт личных встреч 4-1 в пользу россиянина. Кроме того, они одержали по одной победе в очных поединках на «челленджерах» в 2016 году. Ещё одна игра между ними прошла в рамках Кубка Дэвиса — 2021. Медведев выиграл матч со счётом 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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