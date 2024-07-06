Свитолина рассказала о поддержке Монфиса во время Уимблдона

21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина дала комментарий по поводу поддержки со стороны своего мужа француза Гаэля Монфиса.

«Было очень обидно, что Гаэль проиграл, но я чувствую, что Григор Димитров сыграл просто невероятно. Я была немного вдохновлена его вчерашним выступлением. Гаэль поддерживает меня, и это просто потрясающе — иметь его рядом с собой. Он всегда со мной. Это нечто особенное.

Сегодняшний второй сет получился очень напряжённым. Тай-брейк — это всегда лотерея, и сегодня я в ней победила», — сказала Свитолина после матча.

В следующем круге Свитолина сыграет с 42-й ракеткой мира Синьюй Ван из Китая, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла 100-ю ракетку мира британскую теннисистку Хэрриет Дарт со счётом 2:6, 7:5, 6:3.