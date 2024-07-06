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Юлия Путинцева в трёх сетах обыграла Игу Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024

Юлия Путинцева в трёх сетах обыграла Игу Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024
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35-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:25 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. В её рамках Путинцева ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала черыте брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Свёнтек пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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