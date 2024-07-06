Юлия Путинцева в трёх сетах обыграла Игу Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024
Поделиться
35-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:25 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|2
|
|6
|6
35
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Встреча продолжалась 1 час 59 минут. В её рамках Путинцева ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала черыте брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Свёнтек пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
Комментарии
- 6 июля 2024
-
20:26
-
20:22
-
20:22
-
20:17
-
20:13
-
19:58
-
19:53
-
19:49
-
19:34
-
18:54
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:02
-
17:57
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:04
-
16:55
-
16:39
-
16:22
-
16:15
-
16:02
-
15:50
-
15:22
-
14:56
-
14:33
-
14:30
-
14:21
-
13:39