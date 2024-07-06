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Медведев обыграл Штруффа в третьем круге Уимблдона-2024

Медведев обыграл Штруффа в третьем круге Уимблдона-2024
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (3).

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 6 3
6 		6 4 7 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За это время Медведев выполнил 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Штруффа 10 подач навылет, девять двойных ошибок и два брейка при четырёх брейк-пойнтах.

В 1/8 финала россиянин встретится с Григором Димитровым (Болгария), который вчера, 5 июля, в трёх сетах обыграл Гаэля Монфиса (Франция).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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