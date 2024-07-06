«Можно сейчас просто немного отдохнуть?». Путинцева — на вопрос о матче с Остапенко

35-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева высказалась по поводу победы в матче с первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша) в третьем круге Уимблдона-2024, а также ответила на вопрос о предстоящем поединке с Еленой Остапенко из Латвии.

«Ощущения отличные. Я была сосредоточена на том, чтобы играть быстро и не давать ей времени. Это сработало. Во время игры думала о том, что я уже обыгрывала первую ракетку на траве. Наверное, так было суждено.

Матч с Остапенко? Можно сейчас просто немного отдохнуть?», — сказала Путинцева после матча.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.