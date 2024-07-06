Медведев высказался по поводу предстоящего матча с Димитровым

Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу предстоящего матча с представителем Болгарии Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2024.

«Он хорошо играет, у нас с ним в последнее время были большие матчи. По ощущениям мы довольно часто играем, по два-три раза в год. С ним всегда интересные матчи, интересные розыгрыши. На траве мы играли один раз, это была наша первая встреча, и она была отличной. Надеюсь, я покажу свой лучший теннис. Постараюсь победить», — сказал Медведев после матча с Ян-Леннардом Штруффом.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.