«Всегда была заведённой». Путинцева — о своей бойкости по жизни

35-я ракетка мира Юлия Путинцева из Казахстана после победы над первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 рассказала, откуда в ней такая бойкость.
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«Это с детства, ребёнком я всегда была заведённой. Если честно, у меня нет слов, я просто очень счастлива, что так здорово играла. Вы, ребята, вернули меня к жизни после первого сета. Правда. Это безумие, ребят. Спасибо вам огромное, я чувствовала вашу энергию. Поэтому я была в огне. Старалась развлекать вас своими ударами. Я брала энергию у вас, ребята. Спасибо», — сказала Путинцева в интервью на корте.
Напомним, Путинцева в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла Свёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:2. В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 6 июля 2024
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