ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда была заведённой». Путинцева — о своей бойкости по жизни

«Всегда была заведённой». Путинцева — о своей бойкости по жизни
Аудио-версия:
Комментарии

35-я ракетка мира Юлия Путинцева из Казахстана после победы над первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 рассказала, откуда в ней такая бойкость.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:25 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Это с детства, ребёнком я всегда была заведённой. Если честно, у меня нет слов, я просто очень счастлива, что так здорово играла. Вы, ребята, вернули меня к жизни после первого сета. Правда. Это безумие, ребят. Спасибо вам огромное, я чувствовала вашу энергию. Поэтому я была в огне. Старалась развлекать вас своими ударами. Я брала энергию у вас, ребята. Спасибо», — сказала Путинцева в интервью на корте.

Напомним, Путинцева в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла Свёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:2. В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android