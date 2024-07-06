«Всегда была заведённой». Путинцева — о своей бойкости по жизни

35-я ракетка мира Юлия Путинцева из Казахстана после победы над первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 рассказала, откуда в ней такая бойкость.

«Это с детства, ребёнком я всегда была заведённой. Если честно, у меня нет слов, я просто очень счастлива, что так здорово играла. Вы, ребята, вернули меня к жизни после первого сета. Правда. Это безумие, ребят. Спасибо вам огромное, я чувствовала вашу энергию. Поэтому я была в огне. Старалась развлекать вас своими ударами. Я брала энергию у вас, ребята. Спасибо», — сказала Путинцева в интервью на корте.

Напомним, Путинцева в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла Свёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:2. В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.