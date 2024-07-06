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«Это было нереально». Медведев — об остановках матча со Штруффом на Уимблдоне-2024

«Это было нереально». Медведев — об остановках матча со Штруффом на Уимблдоне-2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что делал во время остановки матча третьего круга с 41-й ракеткой мира немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом на Уимблдоне-2024.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 6 3
6 		6 4 7 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Вы говорили, что несколько раз импульс рушился, когда ваши матчи переносили доигрывать на следующий день. В первый раз вы говорили, что подходили к доигровке как к новому матчу, принимали ледяную ванну и душ. Во второй раз вы сказали, что ничего такого не делали. Интересно, что вы делали на этот раз?
— Что-то среднее. Я не подходил к нему как к совершенно новому матчу. Самый каверзный момент был сегодня, потому что шёл дождь. По женскому матчу казалось, что они закончат за час, ну мы пошли на разминку и были там часа два. Это было нереально. Не думаю, что видел когда-либо столько раз «ровно», сколько было у них в матче, — сказал Медведев в интервью на корте.

В 1/8 финала россиянин встретится с Григором Димитровым (Болгария), который вчера, 5 июля, в трёх сетах обыграл Гаэля Монфиса (Франция).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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