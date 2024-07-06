Рыбакина — Возняцки: Елена выиграла первый сет третьего круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана и 91-я ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки. Первый сет завершился со счётом 6:0 в пользу Рыбакиной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рыбакина — Возняцки.
Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:50 МСК
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|1
91
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Напомним, Возняцки и Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе теннисистки являются победительницами турниров «Большого шлема».
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
Комментарии
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