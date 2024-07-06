Рыбакина — Возняцки: Елена выиграла первый сет третьего круга Уимблдона-2024

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встречаются четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана и 91-я ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки. Первый сет завершился со счётом 6:0 в пользу Рыбакиной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рыбакина — Возняцки.

Напомним, Возняцки и Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе теннисистки являются победительницами турниров «Большого шлема».

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.