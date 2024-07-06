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Медведев — об игре со Штруффом: если бы мы закончили завтра, было бы немного странно

Медведев — об игре со Штруффом: если бы мы закончили завтра, было бы немного странно
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу игры с немцем Ян-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Очень рад, что выиграл и закончил матч сегодня. Если бы мы закончили завтра, было бы немного странно. Я доволен своим уровнем игры, думаю, сегодня он играл гораздо лучше, чем вчера. В то же время и вчера импульс переходил от одного к другому, так что никогда не знаешь. Доволен, что выиграл и буду играть завтра», — сказал Медведев в интервью на корте.

В 1/8 финала россиянин встретится с Григором Димитровым (Болгария), который вчера, 5 июля, в трёх сетах обыграл Гаэля Монфиса (Франция).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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