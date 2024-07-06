Бен Шелтон: никогда не боюсь перед матчем, кто бы ни был по ту сторону сетки

Американский теннисист Бен Шелтон высказался по поводу предстоящей встречи с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Никогда не боюсь перед матчем. Я всегда уверен в своих силах, независимо от того, кто находится по ту сторону сетки.

Я в предвкушении. Мы с ним играли три раза, два из которых он выиграл. Всегда хорошо, когда уже играл с соперником. Выигрывал, проигрывал. Ты уже знаешь, каково это – играть с ним. Он один из тех, кто добивается самого большого успеха в туре в этом году, стал первой ракеткой. Это отличная возможность для меня. Серьёзное испытание. Самое большое испытание в теннисе – играть с первой ракеткой мира. Но я не из тех, кто боится перед матчем или чувствует себя недостаточно подготовленным. Я всегда уверен в своих способностях, против кого бы ни играл. Выйду и постараюсь решать проблемы по мере их поступления. Буду биться изо всех сил», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 6 июля, состоялся матч третьего круга Уимблдона-2024, в котором американский теннисист Бен Шелтон встречался с канадцем Денисом Шаповаловым. Счёт встречи — 6:7 (4), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Шелтона.