«Смогу стать сильнее». Жабер — о поражении от Свитолиной а третьем круге Уимблдона-2024

10-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса прокомментировала своё поражение в третьем круге Уимблдона-2024 в матче с 21-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«Она действительно провела отличный матч. Остальные я не видела. Но мне хотелось даже поговорить со своей командой, она была солидной. Я воспринимаю много позитива, потому что, хотя мне и кажется, что сыграла не лучшим образом, попыталась отыграться во втором сете. У меня был шанс вернуться, но это теннис. Надеюсь, я смогу извлечь из этого урок и стать сильнее во второй половине сезона», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.