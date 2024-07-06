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«Смогу стать сильнее». Жабер — о поражении от Свитолиной а третьем круге Уимблдона-2024

«Смогу стать сильнее». Жабер — о поражении от Свитолиной а третьем круге Уимблдона-2024
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10-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса прокомментировала своё поражение в третьем круге Уимблдона-2024 в матче с 21-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:40 МСК
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Она действительно провела отличный матч. Остальные я не видела. Но мне хотелось даже поговорить со своей командой, она была солидной. Я воспринимаю много позитива, потому что, хотя мне и кажется, что сыграла не лучшим образом, попыталась отыграться во втором сете. У меня был шанс вернуться, но это теннис. Надеюсь, я смогу извлечь из этого урок и стать сильнее во второй половине сезона», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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