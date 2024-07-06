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Рыбакина обыграла Возняцки в третьем круге Уимблдона-2024

Рыбакина обыграла Возняцки в третьем круге Уимблдона-2024
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда встретились четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана и 91-я ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки. Матч завершился со счётом 6:0, 6:1 в пользу Рыбакиной.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:50 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каролина Возняцки
91
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Встреча продлилась 1 час 15 минут. В её рамках Рыбакина девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Возняцки ни одного эйса, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Уимблдона-2024 Рыбакина встретится с 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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