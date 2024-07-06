Свёнтек высказалась о решимости однажды выиграть Уимблдон

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что полна решимости однажды выиграть Уимблдон.

«Если бы следующий Уимблдон был через два месяца, я бы была полна решимости и сосредоточена на том, чтобы это сделать. Но следующий Уимблдон через год. Не знаю, что будет через год. Конечно, я полна решимости на каждом турнире. Это непростая часть сезона. Середина сезона, смена покрытий. Нелегко переходить с покрытия, где я показываю, на мой взгляд, лучший теннис в моей жизни, на покрытие, где испытываю некоторые трудности. Всё это выливается в то, что на Уимблдоне я не так приятно провожу время (смеётся). Если бы у меня было больше энергии к началу турнира, могла бы это преодолеть и сосредоточиться на правильных вещах», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Сегодня, 6 июля, Ига Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024 проиграла 35-й ракетке мира из Казахстана Юлии Путинцевой.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.