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«Были идеальные условия для моей игры». Рыбакина — о крупной победе над Возняцки

«Были идеальные условия для моей игры». Рыбакина — о крупной победе над Возняцки
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала победу в матче третьего круга Уимблдона-2024 с Каролиной Возняцки (6:0, 6:1).

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:50 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каролина Возняцки
91
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

«Потрясающие ощущения. Предыдущий матч был тяжёлым, мы играли на Корте 2, и был сильный ветер. Сегодня были идеальные условия для моей игры. Очень довольна, надеюсь, в следующем матче буду играть так же», — заявила Рыбакина после матча.

Напомним, встреча продлилась всего 1 час 15 минут.

В следующем круге Уимблдона-2024 Рыбакина встретится с 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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