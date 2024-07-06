«Дала ей вернуться с игру». Свёнтек — о матче с Путинцевой в третьем круге Уимблдона-2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в матче третьего круга с 35-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой на Уимблдоне-2024.
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— Ваша соперница сказала, что это она выиграла матч, забрала его, и дело не в том, что вы делали. А вы что думаете?
— Не бывает так, что дело только в одном человеке. Мы же буквально играем теннисный матч. Дело и в том, как я играю. Я совершенно точно дала ей вернуться в игру во втором сете. Мне не следовало этого делать. Также я допускала ошибки. Но да, она воспользовалась своим шансом, — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 6 июля 2024
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