«Мой рост». Рыбакина ответила на вопрос, в чём секрет её подачи

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина ответила на вопрос о том, в чём заключается секрет её подачи.

«Мой рост, конечно. Я довольно высокая, это даёт большое преимущество на подаче. Мы много работали с тренером над техникой и биомеханикой. Это даёт мне больше мощи. На траве мне надо подавать так, без сомнений. Очень довольна тем, как я сегодня подавала», — сказала Рыбакина после матча на Уимблдоне.

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи пятого игрового дня Уимблдона-2024. В матче третьего круга женского одиночного разряда Елена Рыбакина играла с 91-й ракеткой мира датской теннисисткой Каролиной Возняцки. Матч завершился со счётом 6:0, 6:1 в пользу Рыбакиной.