Кудерметова и Хаочин вышли в третий круг парного разряда на Уимблдоне-2024
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин вышли в третий круг парного разряда на Уимблдоне-2024, обыграв в двух сетах испанскую теннисистку Кристину Букшу и японскую теннисистку Нао Хибино со счётом 6:2, 7:5.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:20 МСК
Кристина Букша
Нао Хибино
К. Букша Н. Хибино
Окончен
0 : 2
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Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках пара Кудерметовой и Хаочин ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Букши и Хибино также ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В третьем круге Кудерметова и Хаочин встретятся с победительницами матча Барбара Крейчикова (Чехия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Хейли Баптист (США)/Алисия Паркс (США).
Комментарии
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