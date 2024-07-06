Коллинз вышла в 1/8 финала Уимблдона-2024, победив Хаддад-Майю

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла 20-ю ракетку мира бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю в третьем круге Уимблдона-2024 со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 40 минут. В её рамках Коллинз три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хаддад-Майи пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Коллинз встретится с 32-й ракеткой мира чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.