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Коллинз вышла в 1/8 финала Уимблдона-2024, победив Хаддад-Майю

Коллинз вышла в 1/8 финала Уимблдона-2024, победив Хаддад-Майю
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11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла 20-ю ракетку мира бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю в третьем круге Уимблдона-2024 со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Беатрис Хаддад-Майя
20
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Встреча продолжалась 3 часа 40 минут. В её рамках Коллинз три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хаддад-Майи пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Коллинз встретится с 32-й ракеткой мира чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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