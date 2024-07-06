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Джокович футбольным замахом отреагировал на победу Англии в четвертьфинале Евро

Джокович футбольным замахом отреагировал на победу Англии в четвертьфинале Евро
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Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с представителем Австралии Алексеем Попыриным в третьем круге Уимблдона-2024 отреагировал на победу сборной Англии по футболу в четвертьфинале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Фото: Кадр трансляции

Перед подачей Попырина в одном из геймов третьего сета зрители стадиона эмоционально отреагировали на информацию о победе национальной команды Англии в игре со сборной Швейцарии (1:1, 5:3 пен.).

После этого вторая ракетка мира спародировал удар ногой по мячу.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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