«Иду к цели». Коллинз — о победе в третьем круге Уимблдона-2024

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала победу в третьем круге Уимблдона-2024.

«Я человек, который не боится быть самим собой. Думаю, что как женщины мы должны принимать это, поддерживать друг друга и уметь использовать эту страсть, чтобы разжечь ее. Нас считают эмоциональными, расстроенными и так далее. Я просто говорю: «К черту». Я иду к цели», — сказала Коллинз в интервью на корте.

Напомним, Коллинз в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:4, 6:4. В следующем круге американка встретится с 32-й ракеткой мира чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.