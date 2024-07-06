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«Иду к цели». Коллинз — о победе в третьем круге Уимблдона-2024

«Иду к цели». Коллинз — о победе в третьем круге Уимблдона-2024
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11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала победу в третьем круге Уимблдона-2024.

«Я человек, который не боится быть самим собой. Думаю, что как женщины мы должны принимать это, поддерживать друг друга и уметь использовать эту страсть, чтобы разжечь ее. Нас считают эмоциональными, расстроенными и так далее. Я просто говорю: «К черту». Я иду к цели», — сказала Коллинз в интервью на корте.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Беатрис Хаддад-Майя
20
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Напомним, Коллинз в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:4, 6:4. В следующем круге американка встретится с 32-й ракеткой мира чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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