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Руне ушёл с 0-2 и обыграл Гали в третьем круге Уимблдона

Руне ушёл с 0-2 и обыграл Гали в третьем круге Уимблдона
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Датский теннисист Хольгер Руне обыграл представителя Франции Кентена Алиса в третьем круге Уимблдона-2024, отыгравшись со счёта 0-2 по сетам: 1:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4), 6:1.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 6 7 7 6
6 		7 7 4 6 4 1
             
Кентен Алис
220
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время Руне сделал 16 эйсов и допустил пять двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта из девяти. На счету Алиса 29 подач навылет, четыре двойные ошибки и два успешных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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