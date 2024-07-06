Руне ушёл с 0-2 и обыграл Гали в третьем круге Уимблдона

Датский теннисист Хольгер Руне обыграл представителя Франции Кентена Алиса в третьем круге Уимблдона-2024, отыгравшись со счёта 0-2 по сетам: 1:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4), 6:1.

Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время Руне сделал 16 эйсов и допустил пять двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта из девяти. На счету Алиса 29 подач навылет, четыре двойные ошибки и два успешных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.