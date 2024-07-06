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Джокович обыграл Попырина и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу в матче третьего круга Уимблдона-2024 с представителем Австралии Алексеем Попыриным — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3).

Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минут. За это время Джокович сделал 19 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Попырина 19 подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В 1/8 финала Джокович встретится с датчанином Хольгером Руне, который сегодня оказался сильнее Кентена Алиса (Франция), проигрывая по ходу матча со счётом 0-2.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.