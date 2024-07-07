Джокович: с каждым матчем я становлюсь лучше

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу в матче третьего круга Уимблдона-2024 с представителем Австралии Алексеем Попыриным (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)).

«С каждым матчем я становлюсь лучше. Ощущение движения и уверенность, особенно на экстремальных мячах, когда надо скользить. Я точно чувствовал себя лучше, чем во втором круге. Надеюсь, эта положительная тенденция продолжится», — сказал Джокович после матча.

В 1/8 финала Джокович встретится с датчанином Хольгером Руне, который сегодня оказался сильнее Кентена Алиса (Франция), проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.