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Джокович — третий игрок, одержавший 50 побед в матчах ТБШ в возрасте 35 лет и старше

Джокович — третий игрок, одержавший 50 побед в матчах ТБШ в возрасте 35 лет и старше
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком Открытой эры, одержавшим 50 побед в матчах турниров «Большого шлема» в возрасте 35 лет и старше, наряду с Кеном Розуоллом и Роджером Федерером. В третьем круге Уимблдона-2024 Джокович обыграл 47-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алексея Попырина со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3).

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алексей Попырин
47
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 6 3
4 		6 6 7 7
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В 1/8 финала Джокович встретится с датчанином Хольгером Руне, который вчера, 6 июля, оказался сильнее Кентена Алиса (Франция), проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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