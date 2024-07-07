Джокович — третий игрок, одержавший 50 побед в матчах ТБШ в возрасте 35 лет и старше
Поделиться
Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком Открытой эры, одержавшим 50 побед в матчах турниров «Большого шлема» в возрасте 35 лет и старше, наряду с Кеном Розуоллом и Роджером Федерером. В третьем круге Уимблдона-2024 Джокович обыграл 47-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алексея Попырина со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3).
Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
47
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|6 3
|
|6
|6
|7 7
2
Новак Джокович
Н. Джокович
В 1/8 финала Джокович встретится с датчанином Хольгером Руне, который вчера, 6 июля, оказался сильнее Кентена Алиса (Франция), проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
- 7 июля 2024
-
00:53
-
00:34
-
00:25
-
00:21
-
00:02
-
00:01
- 6 июля 2024
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:11
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:34
-
22:32
-
22:24
-
22:08
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:23
-
21:16
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:42
-
20:26
-
20:22
-
20:22
-
20:17
-
20:13
-
19:58
-
19:53