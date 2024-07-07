Джокович — третий игрок, одержавший 50 побед в матчах ТБШ в возрасте 35 лет и старше

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком Открытой эры, одержавшим 50 побед в матчах турниров «Большого шлема» в возрасте 35 лет и старше, наряду с Кеном Розуоллом и Роджером Федерером. В третьем круге Уимблдона-2024 Джокович обыграл 47-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алексея Попырина со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3).

В 1/8 финала Джокович встретится с датчанином Хольгером Руне, который вчера, 6 июля, оказался сильнее Кентена Алиса (Франция), проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.