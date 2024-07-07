«Пробил пенальти». Джокович пошутил по поводу своего замаха в матче с Попыриным

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил свой замах ногой во время матча третьего круга Уимблдона с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Перед подачей Попырина в одном из геймов третьего сета зрители стадиона эмоционально отреагировали на информацию о победе национальной команды Англии в игре со сборной Швейцарии (1:1, 5:3 пен.). После этого вторая ракетка мира спародировал удар ногой по мячу.

«Я предположил, что идёт серия пенальти между Англией и Швейцарией. Казалось, сета полтора зрители пытались понять, какой счёт. Англия в итоге выиграла? Поэтому вы и остались! Поздравляю Англию. Постарался пробить пенальти с левой ноги, но Алексей хорошо защищался», — сказал Джокович после матча.