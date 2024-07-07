«Пробил пенальти». Джокович пошутил по поводу своего замаха в матче с Попыриным
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович объяснил свой замах ногой во время матча третьего круга Уимблдона с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
Перед подачей Попырина в одном из геймов третьего сета зрители стадиона эмоционально отреагировали на информацию о победе национальной команды Англии в игре со сборной Швейцарии (1:1, 5:3 пен.). После этого вторая ракетка мира спародировал удар ногой по мячу.
«Я предположил, что идёт серия пенальти между Англией и Швейцарией. Казалось, сета полтора зрители пытались понять, какой счёт. Англия в итоге выиграла? Поэтому вы и остались! Поздравляю Англию. Постарался пробить пенальти с левой ноги, но Алексей хорошо защищался», — сказал Джокович после матча.
Комментарии
- 7 июля 2024
-
00:53
-
00:34
-
00:25
-
00:21
-
00:02
-
00:01
- 6 июля 2024
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:11
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:34
-
22:32
-
22:24
-
22:08
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:23
-
21:16
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:42
-
20:26
-
20:22
-
20:22
-
20:17
-
20:13
-
19:58
-
19:53