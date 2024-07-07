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«Не она проиграла матч, а я его взяла». Путинцева — о победе над Свёнтек на Уимблдоне-2024

«Не она проиграла матч, а я его взяла». Путинцева — о победе над Свёнтек на Уимблдоне-2024
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35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала победу в матче третьего круга Уимблдона-2024 с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. Путинцева обыграла Свёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:25 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«В какой-то момент я заиграла без страха. Думала – я могу, надо верить на 100%, мне нечего терять, давай, действуй. И тренер мне говорил, неважно, какой удар ты наносишь, верь на 100% и делай. В поворотный момент я начала играть очень хорошо. Сегодня я очень счастлива, потому что не она проиграла матч, а я его взяла. Я очень хорошо играла. Для меня это самое важное», — сказала Путинцева на пресс-конференции.

В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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