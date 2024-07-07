Путинцева рассказала, что победа в Бирмингеме придала ей уверенности перед Уимблдоном-2024

35-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева рассказала, что титул, который она завоевала на травяном турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) в этом году, придал ей уверенности перед Уимблдоном-2024.

«Титул придал мне уверенности, что я могу хорошо играть на траве. До этого моя статистика на траве не была такой хорошей. В прошлом году я ни одного матча на траве не выиграла. А приезжать на Уимблдон с победной серией из пяти матчей на траве — это довольно неплохо. Ты гораздо лучше чувствуешь это покрытие.

Это придало уверенности, но здесь – совершенно другой турнир. Надо быть готовым, в соперниках может быть и номер один, и уайлд-кард, как у меня в первом круге. Я играла с Кербер, но она здорово играет на траве. Так что я просто иду матч за матчем», — сказала Путинцева на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.